Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au murit dupa ce un incendiu care a izbucnit intr-un mall s-a raspandit la un spital care trata pacienti cu Covid-19 din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au informat vineri oficialii locali, informeaza agenția DPA. Focul a izbucnit dupa miezul noptii de joi spre vineri, in centrul…

- Incendiul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in centrul comercial din zona Bhandup.Focul s-a raspandit și a cuprins și un spital din apropiere, in care erau internați 78 de pacienți Covid-19. Potrivit autoritaților, 68 au fost evacuați, dar, din nefecire, zece nu au mai putut fi salvați. Cauzele…

- Zece persoane au murit dupa ce un incendiu care a izbucnit intr-un mall s-a raspandit la un spital care trata pacienti cu Covid-19 din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficialii locali, informeaza dpa. Focul a izbucnit dupa miezul noptii de joi spre vineri, in centrul comercial…

- Zece persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un mall și s-a raspandit și la un spital din apropiere, unde sunt tratați pacienti COVID din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficiali locali, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Trei pacienti aflati la terapie intensiva si un medic aflat de garda au murit in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trateaza cazuri cu COVID-19, in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anuntat joi, 4 februarie, guvernatorul regional citat de Reuters.

- Trei pacienți aflați in secția de terapie intensiva și un medic de garda au murit in cursul nopții intr-un incendiu izbucnit intr-un spital Covid din orașul Zaporizhzhya, aflat in sud-estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis merge vineri la Institutul ”Matei Bals”, unde patru persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit vineri dimineata in saloane in care erau internati pacienti cu COVID-19. Presedintele Klaus Iohannis va merge la ora 13:00 la Institutul National de Boli Infectioase…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…