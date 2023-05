VIDEO. Au apărut palmierii lui Robert Negoiță în Piața Unirii: ”O să avem unde să facem poze” Robert Negoița, primarul sectorului 3 din Capitala, iși continua planul de amenajare a spațiului din Piața Unirii, chiar daca nu are acordul Primariei lui Nicușor Dan, ba chiar a fost și amendat. Nu doar ca a amenajat totuarele, dar in zona au aparut și palmieri și sunt ieftini ca braga: 1.000 lei bucata. „Uitați cu ce surpriza venim! La Piața Unirii avem palmieri! Iata ca lucreaza aici oamenii, colegii, pun aici aceste plante minunate care ne plac atat de mult și cu care ne pozam de fiecare data cand plecam in afara țarii, in zone mai exotice. Sunt plante aclimatizate. Specialiștii ne asigura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

