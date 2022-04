Stiri pe aceeasi tema

- Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a…

- Au aparut noi imagini in care mai mulți militari ucraineni s-au predat rușilor in orașul-port Mariupol. Anterior, lideri militari ruși dat și liderul cecen Ramzan Kadirov, au vorbit despre cel puțin 267 de soldați ucraineni din batalionul 503 al brigazii 36 maritime separate a Forțelor Navale ale Ucrainei…

- Soldații ucraineni care inspectau casele dintr-un sat abandonat au salvat un caine. Intr-una dintre camere, un soldat a gasit o cutie muzicala de jucarie și cand a pornit-o a aparut cainele negru, cu parul hirsut, dand din coada și aparent prietenos. Soldatul și cainele au format o legatura imediata.…

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia.„Joi, 24 martie, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat…

- Liderul pro-rușilor din regiunea Donețk, Denis Pushilin, susține ca militarii ucraineni se predau in numar destul de mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Forțele armate ucrainene au capturat mai multe tancuri rusești in apropiere de Cernihiv și au luat prizoneri doi militari ruși. Unul dintre aceștia este șeful de stat major al unitații militare 41659, a anunțat Ministerul ucrainean al Apararii, pe Faceboo

- Dan Negru a vorbit despre curajul soldaților ucraineni de a infrunta bombardamentele venite din Rusia. Prezentatorul a vorbit despre salariile pe care le caștiga cei inrolați in armata ucraineana, comparativ cu cel al armatei ruse. El a spus ca razboiul care este in desfașurare in acest moment este…

- Ucraina se pregatește pentru un posibil atac rus! Situația tensionata din aceste zile de la granița dintre Ucraina și Rusia a pus pe jar politicienii lumii. Pe de-o parte Vladimir Putin cere retragerea trupelor NATO din zona. De cealalta parte, Joe Biden și oficialii NATO amenința cu sancțiuni drastice,…