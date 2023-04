Traficul pe Valea Oltului este ingreunat din cauza unor caderi de pietre. Mai multe autoturisme au suferit avarii. Trei autoturisme si o autoutilitara au suferit avarii in aceasta dimineața pe Valea Oltului dupa ce a avut loc caderi de pietre de pe versanți. Circulatia se desfasoara ingreunat marti dimineata pe DN 7, intre Calinesti si Caineni, judetul Valcea, […] The post VIDEO. Atenție, șoferi! Caderi de pietre pe Valea Oltului. Mai multe mașini au fost lovite de bucațile de stanca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .