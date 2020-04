VIDEO Atenție, Riccardo Piscitelli face lucruri trăznite! :D A acceptat provocarea lui Petr Cech Fotbaliștii s-au plictisit de vacanța aceasta care numai vacanța nu este! Jucatorii au apelat la tot felul de challenge-uri care sa-i țina activați, mai ales ca stau deja de cinci saptamani. Bine, ei se mai antreneaza, dar una e pregatirea individuala, alta cea generala cu echipa. Dar le ține mintea și corpul ocupate. Plus ca unii se țin și de dieta, intrucat fac puțina mișcare, ceea ce le dauneaza și mai mult. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

