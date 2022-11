VIDEO. Atentat în inima Istanbulului. Imaginile groazei cu momentul exploziei Un atentator sinucigaș din Piața Taksim a ranit cel puțin 38 de persoane și a ucis cinci, potrivit rapoartelor. Piața Taksim, inima Istanbulului și una dintre cele mai populare atracții turistice ale țarii, a fost bombardata cu o explozie. Explozia a avut loc pe popularul bulevard pietonal Istiklal, pe care se afla magazine si restaurante […] The post VIDEO. Atentat in inima Istanbulului. Imaginile groazei cu momentul exploziei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- Update.Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat…

- Numarul morților din explozia de pe strada Istiklal din centrul Istanbulului a crescut la șase. Aceasta a fost anunțat de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. „Ca urmare a exploziei de la Istanbul, numarul morților este de 6 persoane, 53 de persoane au fost ranite”, a spus el. {{648180}}Explozia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la INDAGRA, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat demisia lui Vasile Dincu de la ministerul Apararii susținand ca a crezut ca ”s-a depașit momentul”, facand astfel referire la declarațiile anterioare ale lui Dincu, cu privire la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia. Șeful social-democraților a mai precizat…

- Mai multe explozii s-au produs, luni dimineața, in capitala Ucrainei, Kiev, dar și in alte zone din țara, la doua zile dupa deflagrația de la podul din Crimeea. „Mai multe explozii (au avut loc) in districtul Sevcenko (Sevcenskivskii), in centrul capitalei”, a anuntat pe mesageria Telegram, primarul…

- Autoritațile regionale au anunțat ca podul a fost redeschis traficului. Totuși, pe pod nu pot trece decat autoturismele și autobuzele dupa ce sunt atent verificate. Camioanele sunt nevoite sa utilizeze feribotul pentru a face traversarea. „Circulația vehiculelor de-a lungul podului din Crimeea a inceput.…