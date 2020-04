VIDEO Atena, luminată spectaculos în Noaptea Învierii ​Focuri de artificii au luminat cerul Atenei în sapte parti din centrul orasului în Noaptea Învierii, ca modalitate alternativa de a sarbatori Pastele în acest an.

"De la balcoane sau ferestre, locuitorii Atenei, si nu numai, vor putea sa se bucure cu totii de mesajul Invierii, stralucirea si lumina optimismului pentru mâine", a transmis municipalitatea într-un anunt.



Primarul Atenei Kostas Bakoyannis a publicat un videoclip cu cerul luminat si a scris: "Atena va privi mereu în sus! Hristos a înviat!", informeaza News.ro.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

