- Nava amiral a Rusiei Moskva s-a scufundat saptamana trecuta dupa ce ar fi fost lovita de rachete ucrainene, afirma Ucraina, in timp ce versiunea Moscovei a fost ca crucișatorul s-a scufundat din cauza condițiilor meteo in timp ce era tractat dupa ce ar fi explodat munițiile de la bord. Luni, au aparut…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca fortele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni și le-a cerut sud-coreenilor arme pentru a se apara de invadatorii ruși, transmite Reuters. Intr-un discurs transmis prin legatura video in parlamentul de la Seul, Zelenski a cerut…

- Aproximativ 300 de oameni au fost uciși in cladirea Teatrului Dramatic din Mariupol, care a fost bombardata de un avion rusesc pe 16 martie. „Din pacate, incepem aceasta zi cu vești proaste. Martorii oculari au raportat ca aproximativ 300 de oameni au fost uciși in Teatrul Dramatic Mariupol in urma…

- Sute de ucraineni au ingenuncheat in fața convoaielor care au adus „acasa” trupurile neinsuflețite ale soldaților uciși. Soldații, care și-au pierdut viața aparandu-și țara, au fost aduși in localitațile natale. Oamenii au ieșit sa le aduca un ultim omagiu, cu lacrimi in ochi și cu lumanari. Aceștia…

- Imagini suprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin ucrainean au fost publicate de Nexta TV din Ucraina. Soldații ruși au parcat tancul chiar in fața magazinului și cara alimente și sticle cu bautura, pe care le pun in interiorul vehiculului. In postarea Nexta Tv de pe Telegram se scrie „Au…

- Statele Unite și aliații NATO trimit rachete sol-aer in Ucraina și echipamente militare in valoare de inca un miliard de euro, potrivit anunțului facut de președintele american, Joe Biden. CNN scrie ca un nou transport de sisteme de rachete sol-aer va ajunge in Ucraina, acestea fiind din cele care includ…

- Președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a declarat, miercuri, ca aproape 6.000 de ruși au fost uciși in primele șase zile ale invaziei Moscovei și ca Kremlinul nu va reuși sa cucereasca țara sa cu bombe și atacuri aeriene. In noul mesaj, trimis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru…

- Zeci de oameni au dus, luni, la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timisoara, zeci de plapumi si paturi, pentru bolnavii internati aici si care sunt nevoiti sa indure temperaturi scazute in saloane, din cauza companiei de termoficare ce furnizeaza agent termic la capacitate redusa. Actiunea…