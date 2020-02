​​VIDEO Atacuri armate Germania: 3.000 de persoane au protestat la Hanau împotriva extremismului și rasismului Aproximativ 3.000 de persoane au ieșit pe strazile din Hanau și au cerut guvernului german sa ia masuri împotriva radicalismului de dreapta, relateaza sâmbata Deutsche Welle, citat de Mediafax. Protestatarii au avut pancarte cu mesaje prin care au criticat retorica și acțiunile rasiste.



Noua oameni au fost ucisi în doua atacuri armate comise miercuri seara în doua localuri din orasul german Hanau. Ulterior, atacatorul si mama sa au fost gasiti morti în propria locuința. Printre victime se numara și un român, un tânar în vârsta de 23… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

