VIDEO Atacul din Germania. Bărbați înarmați cu scaune și cu bâte au fost primii care l-au oprit pe ucigaș Imagini video de la momentul atacului din Germania în care au murit trei persoane și alte cinci au fost ranite arata cum mai mulți barbați îl țin la distanța pe atacatorul în vârsta de 24 de ani cu scaunele și cu bâtele, ba chiar îl ataca.

Cine este atacatorul din Germania care a ucis trei persoane și a ranit alte cinciVIDEO Atac cu cuțitul în Germania: Trei morți și cinci raniți

Cotidianul Bild a dfiuzat pe site-ul sau videoclipuri ale unor martori care-l aratau pe presupusul atacator, desculț, agitându-se pe strada, cu un cuțit lung în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Atacatorul sufera de afectiuni psihice, a declarat, vineri seara, ministrul de Interne din landul Bavaria."Este vorba de un cetatean somalez care locuieste in Wurzburg din anul 2015. Era in atentia politiei si a fost internat in trecut in mod fortat intr-o clinica psihiatrica", a declarat oficialul…

- Poliția a spus ca barbatul suspectat de uciderea a trei persoane și de ranirea altor cinci într-un atac cu cuțitul în Würzburg este un somalez în vârsta de 24 de ani care locuia în orașul din sud-vestul Germaniei, relateaza Reuters și AFP.Atacatorul ar fi strigat…

