Stiri pe aceeasi tema

- Agneta si Pantelimon Gheorghita Tufa, cei doi soți originari din Carei arestați preventiv pentru ca și-ar fi batut in mod repetat copilul in varsta de doi ani, sunt simpatizanți ai partidului AUR. Agneta Tufa a scris pe rețeaua sociala Facebook ”Capul sus oameni de AUR! LA LUPTA!!!”, in timp ce soțul…

- Un tanar din Olt s-a stins din viata sub ochii politistilor, dupa ce a inghitit un plic cu cocaina. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Slatina, cand o patrula a oprit un autoturism in care se aflau sase tineri. In timpul controlului corporal, tanarul de 31 de ani, din județul Olt, a inghitit o…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…

- Doi suporteri suedezi au fost uciși luni seara și un șofer de taxi a fost ranit dupa ce s-au tras focuri de arma la Bruxelles. Un barbat care susține ca este autorul atacului a transmis un mesaj video pe o rețea sociala. Spune ca a impușcat oamenii pentru a-i „razbuna pe musulmani”. Intr-un video postat…

- Un politist din Drobeta-Turnu Severin a furat borseta plina cu bani a unui tanar implicat intr-un accident. El a fost prins cu minciuna chiar de colegii sai. Totul s-a intamplat pe 3 octombrie, in jurul orei 16.50, pe Calea Severinului din Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu Centura Drobeta-Turnu…