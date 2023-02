Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete rusesti din cele patru lansate sambata de fortele ruse au zburat „periculos de aproape” de o centrala nucleara din sudul Ucrainei, a declarat organismul de stat care administreaza centralele nucleare ale tarii, potrivit The Guardian. Energoatom a anunțat ca sambata, la orele locale 8.25…

- Podul Zatoka, din sudul Ucrainei, in apropiere de Odesa, aflat pe cel mai important drum care duce spre Republica Moldova și Romania, a fost distrus in urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de un atac cu o drona marina de suprafața. Pe imaginile aparute pe rețelele de socializare se vede cum,…

- Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…

- Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Un atac cu racheta asupra unor infrastructuri esentiale” este in…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…

- Mai multe explozii au fost auzite sambata la Kiev, capitala Ucrainei, cel putin o persoana fiind ucisa, conform autoritatilor locale citate de AFP. Potrivit jurnalistilor AFP, au fost auzite cel putin 11 explozii, la inceputul dupa-amiezii. „Explozii la Kiev! Ramaneti la adapost!”, a transmis pe reteaua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- O premiera pentru Regatul Unit, care trimite trei aparate de zbor Ucrainei. Secretarul Apararii, Ben Wallace a declarat, miercuri, ca Marea Britanie vrea sa sprijine rezistența Kievului, scrie „The Guardian”, potrivit News.ro. Primul dintre cele trei elicoptere Sea King a și aterizat in Ucraina, conform…