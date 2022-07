Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Regiunii Donețk, Ucraina, a declarat ca șase persoane au fost ucise in aceasta dimineața, cand rușii au bombardat Toretsk, in regiunea Donețk. Un obuz a lovit o cladire cu doua etaje in care locuiau oamenii. De sub daramaturi au fost scoase cadavrele a cinci morți, precum și […] The post VIDEO/ Atac terorist al rușilor in Toretsk: bloc cu doua etaje bombardat, victime: 6 morți și mai mulți raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .