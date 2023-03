Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de oameni, aprovizionarea lor cu apa, incalzire si electricitate. […] The post VIDEO. Atac masiv cu rachete in Ucraina. Centrala nucleara Zaporojie, fara alimentare de la reteaua electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .