VIDEO. Atac masiv al rușilor cu drone kamikaze iraniene asupra Odesei Portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra a fost lovit luni noapte de mai multe drone lansate de Rusia, fiind inregistrate daune, relateaza AFP. "Inamicul a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV" (vehicule aeriene fara pilot – n.red), a informat administratia locala intr-un comunicat postat pe Facebook."Sunt pagube", a adaugat, fara a furniza […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

