Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care manuia un topor a intrat in noaptea de luni spre marti in trei restaurante chinezesti din Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, trimitand patru persoane la spital, au anuntat autoritatile si presa locala, potrivit Reuters. O victima a fost externata, iar trei raman in stare stabila,…

- Un barbat, 24 de ani, care manuia un topor a intrat in noaptea de luni spre marti, 20 iunie in trei restaurante chinezesti din Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, bagand patru persoane la spital, au anuntat autoritatile si presa locala, potrivit agenției Reuters, preluata de News.ro, și New…

- Poliția britanica a anunțat ca un barbat a fost arestat sub suspiciunea de crima, dupa ce trei persoane au fost gasite moarte pe strada in orașul Nottingham, din centrul Angliei, iar alte trei au ajuns la spital dupa au fost aproape calcate cu o duba. Poliția a declarat ca doua persoane au fost gasite…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intr-un accident rutier petrecut in aceasta dupa-amiaza pe Drumul European 87, intre satele Mineri si Somova din judetul Tulcea. Tanarul se afla intr-o masina alaturi de o fata, in varsta de 18 ani, atunci cand masina acestora…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 1B, in aceasta dupa-amiaza, pe raza localitații Loloiasca, traficul in zona fiind blocat. Conform Inspectoratului de Poliție (IPJ) Prahova, in evenimentul care s-a produs in localitatea Loloiasca au fost implicate doua autoturisme…

- Poliția neozeelandeza a declarat ca incendiul de la un hostel din capitala Wellington, in care au murit cel puțin șase persoane, ar fi fost provocat și a deschis o ancheta pentru omucidere. Incendiul de la Loafers Lodge, intr-o suburbie din Wellington, a provocat daune structurale majore care ingreuneaza…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, vineri, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane. „Pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, localitatea…