- Orasul portuar Odesa, din sudul Ucrainei, a fost din nou atacat cu drone de fabricatie iraniana folosite de fortele rusesti, au anuntat duminica autoritatile militare ucrainene.O drona a fost doborata si nu s-au inregistrat victime, potrivit comandamentului operational sud al armatei ucrainene, a carui…

- Rusia a obținut sute de drone iraniene capabile sa fie folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, in ciuda avertismentelor SUA catre Teheran sa nu le expedieze, potrivit The Washington Post. Nu este clar daca Rusia a inceput sa zboare cu dronele impotriva țintelor ucrainene, dar dronele par sa fie…

- Forțele ruse au lovit, marți dimineața, infrastructura portuara din regiunea Nikolaev. Anunțul a fost facut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senkevici. „O lovitura de proporții cu rachete a fost lansata asupra sudului Ucrainei din directia Marii Negre, fiind utilizate si avioane”, a declarat…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat duminica ca rachete rusesti au distrus sambata „infrastructuri militare” in portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara in portul Odesa, cu o lovitura de inalta precizie”,…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…

- UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu rachete rusesti, la Vinnytsia, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP. Trei rachete rusesti au lovit in centrul orașului, au ucis 12 persoane, inclusiv…

- Oficialii ucraineni anunța, duminica dimineața, ca, in ultimele 24 de ore, au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali, scrie mediafax.ro.…

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…