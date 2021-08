VIDEO. Atac cu săbii și cuțite în Harghita Doi tineri din orașul Balan, județul Harghita, s-au napustit, cu sabii și cuțite, asupra unei mașini in care se aflau patru persoane. Disperat, unul dintre pasageri a alertat poliția. ”Alo, 112? Avem nevoie de o mașina de poliție. Suntem atacați cu sabii și cuțite. Suntem atacați! Acum sparg geamurile”, striga cu disperare unul dintre pasagerii […] The post VIDEO. Atac cu sabii și cuțite in Harghita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a fost omorat de un urs, iar un altul a suferit rani grave, dupa ce animalul a atacat, vineri seara, o stana din județul Harghita. Vineri seara, o stana, care se afla la granita dintre judetele Suceava si Harghita, a fost atacata de un urs, care a luat o vaca si a plecat. […] The post Un cioban…

- Un cioban a fost atacat de un urs si a suferit leziuni grave. Atacul s-a produs, duminica, langa satul Pauleni, din judetul Harghita. Barbatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Targu Mures. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, Peter Szilard, a declarat…

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- Petrecere cu zeci de oameni inarmați cu furci, topoare, sabii și bate de baseball. S-a intamplat in București, iar cheful a fost organizat de un clan de interlopi. Imaginile au fost aduse in atenția publica de catre polițiștii din sindicatul Europol, pentru a trage un semnal in privința modificarii…

- Casa unei familii din Praid, județul Harghita, a fost distrusa de explozia unei butelii, duminica seara. O femeie și copilul ei au ajuns la spital cu arsuri grave pe corp. Explozia nu a fost urmata de un incendiu. La fața locului au ajuns trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu…

- O persoana a fost atacata de un urs uriaș sambata dimineața, in Tulgheș, județul Harghita. Un echipaj SMURD Corbu și un echipaj SAJ Borsec s-au deplasat de urgența la fața locului. Omul este conștient, dar ranile sunt severe și a fost solicitat un elicopter SMURD. Potrivit echipajelor sosite la fața…

- In localitatea Atid din județul Harghita, urșii sunt tot mai prezenți. Pe strazi, in gradinile oamenilor, iar cel mai recent in cimitir. O localnica a gasit luni dimineața mormantul unei rude decedate devastat. Autoritațile spun ca situația a scapat de sub control și cer masuri imediate guvernanților.…

- Trupele speciale din Toplita au intervenit, duminica, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar scandalagii au distrus patru autoturisme. ”La data de 20 iunie 2021, in jurul orei 12.00, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat de un barbat…