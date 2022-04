VIDEO. Atac cu rachete asupra unei zone rezidențiale din Harkiv. Ucrainenii anunță că au distrus peste 1.000 de tancuri rusești In timp ce rușii continua atacurile asupra orașelor ucrainene, armata ucraineana anunța, sambata, ca a distrus peste 1.000 de tancuri ale rușilor. Astfel, Rusia a anunțat ca unitatile sale de artilerie au lovit, in noaptea de vineri spre sambata, 389 de tinte ucrainene, inclusiv 35 de puncte de control, 15 depozite de arme si munitii […] The post VIDEO. Atac cu rachete asupra unei zone rezidențiale din Harkiv. Ucrainenii anunța ca au distrus peste 1.000 de tancuri rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Nava amiral a Rusiei Moskva s-a scufundat saptamana trecuta dupa ce ar fi fost lovita de rachete ucrainene, afirma Ucraina, in timp ce versiunea Moscovei a fost ca crucișatorul s-a scufundat din cauza condițiilor meteo in timp ce era tractat dupa ce ar fi explodat munițiile de la bord. Luni, au aparut…

- Pentagonul a confirmat ca o racheta Tochka U, aruncata asupra mulțimii de la gara din Kramatorsk, a fost trasa de ruși. Atacul cu rachete din complexul Point U de pe gara Kramatorsk din regiunea Donețk din 8 aprilie, care a ucis peste 50 de persoane, a fost efectuat de armata rusa. Acest lucru a fost…

- David Arahamia, negociatorul-sef ucrainean in discutiile cu Rusia, a anunțat ca Moscova a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene, urmand și o confirmare scrisa, așteptata in cursul zilei de duminica. David Arahamia a declarat, intr-o emisiune televizata, sambata seara, ca negoicerile de…

- Trei nave sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, informeaza USNews, care citeaza Reuters. O nava s-a scufundat, a declarat autoritatea maritima intr-un comunicat, dar nu au fost…

- Noi imagini apar zi de zi pe rețelele de soaiclizare, cu ucrainenii care ies in strada in momentul in care tancurile rusești trec prin localitațile lor. Oamenii striga, protesteaza și se așeaza, cu mainile goale, in fața blindatelor. The post Ucrainenii, cu mainile goale in fața tancurilor rusești appeared…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…

- Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare,…