Un atac cu drone a avut loc vineri dimineata in centrul Tel Avivului, la mica distanta de sediul Ambasadei SUA, relateaza Haaretz, potrivit News.ro. O persoana a murit si mai multe au fost ranite. Alarmele aeriene nu au fost activate. Atacul a fost revendicat de rebelii Houthi. Orasul Tel Aviv este in alerta in urma […]