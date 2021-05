Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a promis ca Rusia își va apara ”cu fermitate” interesele naționale și a denunțat o revenire a ”rusofobiei”, declarațiile fiind dale la parada militara din Piața Roșie ce marcheaza a 76-a aniversare a victoriei în Al Doilea Razboi Mondial,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea spre bazele lor permanente dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. Rusia a anuntat joi ca a ordonat…

- Rusia a blocat zborurile deasupra Crimeei anexate si Marii Neagre pentru exercitiile navale si aeriene din aceasta saptamana, a raportat marti Interfax, citand o alerta emisa penru piloti, transmite Moscow Times.

- BUCUREȘTI, 2 apr – Sputnik. Agenția internaționala de presa Sputnik iși transfera activitatea editoriala in limba engleza din Marea Britanie, in oficiile din SUA și Rusia, in cadrul unei reorganizarii. Cu toate acestea, evenimentele din Regatul Unit vor ramane in continuare in centrul atenției a…

- Doi elefanti au devenit agresivi in timpul unui spectacol de circ in orasul rus Kazan, fortand unii spectatori sa fuga, incident care a condus luni la deschiderea unei anchete oficiale pentru a identifica posibilii responsabili, relateaza AFP. "Doi elefanti au inceput sa se comporte agresiv"…

- O noua înregistrare video arata modul în care sunt torturați deținuții ruși, unul dintre ei murind la scurt timp dupa ce a fost filmat, a ieșit la iveala, scrie ziarul independent Novaya Gazeta, potrivit Moscow Times. Aceasta noua înregistrare video este al optulea sau al noualea…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de imbolnavire cu o tulpina a gripei aviare denumita AH5N8, ce a trecut la oameni de la pasari si a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform unui anunt facut sambata de Anna Popova, sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, transmit…

- Rusia va aplica fata de SUA politici de ingradire pentru a evita ingerinte ale Washingtonului in afacerile sale interne, a declarat joi viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agentia EFE. ''SUA trebuie sa devina obiect de politici de ingradire pentru tara noastra, pentru a impiedica…