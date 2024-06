VIDEO Atac armat la Bruxelles: doi oameni au murit împușcați și doi au fost răniți Doua persoane au fost ucise prin impuscare, iar alte doua au fost grav ranite, in noaptea de miercuri spre joi, in cartierul Gare du Midi, la Bruxelles, considerat unul dintre punctele sensibile ale traficului de droguri, anunta un purtator de cuvant al politiei, relateaza AFP, inforemaza News.ro. ???? ???????? Bruxelles : Nouvelle fusillade a Bruxelles : deux morts et trois blesses dans des tirs la nuit derniere proche de la gare du Midi Deux personnes sont mortes et trois ont ete blessees dans des tirs a Saint-Gilles dans la nuit de mercredi a jeudi, rapporte la police de la… pic.twitter.com/CJXye6VrXF —… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

