Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a deschis focul, luni, intr-o scoala primara din Nashville, anunta politia acestui oras din statul Tennessee, situat in sudul Statelor Unite, iar pompierii anunta ca au preluat "mai multi pacienti", relateaza AFP. Potrivit cotidianului The New York Times (NYT), trei copii au fost ucisi,…

- O femeie de 47 de ani, din judetul Giurgiu, a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si a lovit doua eleve. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu a…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la scoala nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din municipiul Constanta, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 700 de elevi si profesori au fost evacuați din cladire. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere la fața locului. ”S-au…

- Peste 60 de elevi, copii de gradinița și profesori au fost evacuați, luni dimineața, dintr-o școala din județul Timiș, de teama inundațiilor. Evacuarea școlii din comuna Rachita a fost dispusa in jurul orei 8.00, deoarece unitatea de invațamant se afla in apropierea raului Bega. „Prin Hotararea Comitetului…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona spatelui. Atacatorul este cautat de politisti. Incidentul s-a petrecut miercuri seara in cartierul iesean Alexandru cel Bun. Barbatul a fost impuscat de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a incurajat inspectorii scolari, la videoconferinta care a avut loc vineri, sa sprijine scolile pentru a continua procesul educational in conditii normale, sa puna accent pe preventie, sa incurajeze o stare de calm si sa se consulte cu Ministerul Educatiei in situatia…