- Un barbat inarmat a ucis sase persoane la o scoala din orasul rus Ijevsk, a comunicat Ministerul de Interne al Rusiei pe Telegram. Ramura Udmurtia a Ministerului de Interne a transmis ca atacatorul s-a sinucis si c alte 20 de persoane sunt ranite. Agentia de presa RIA l-a citat pe guvernatorul Aleksandr…

- Impușcaturile au fost trase in timpul unei lecții, cand un barbat neidentificat imbracat in negru a dat buzna in clasa și a deschis focul asupra copiilor. Acum se știe ca cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit in urma impușcaturilor de la o școala din Ijevsk. Elevii de la școala…

- Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, potrivit Agerpres. Opt dintre cei 11 raniti sunt cetateni straini si toti au fost transportati la spitale din orasele…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat, luni, serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina. Atacul ar fi fost comis de o ucraineana care a sosit in Rusia pe 23 iulie, impreuna cu fiica sa, si a inchiriat un apartament in acelasi bloc cu Dughina, potrivit…

- Serviciile de informatii americane considera ca Rusia fabrica probe pentru a atribui Ucrainei atacul comis saptamana trecuta impotriva unei inchisori situate in autoproclamata Republica Populara Donetk, soldat cu cel putin 50 de morti din randul prizonierilor de razboi

- Atac asupra Harkovului, soldat cu cel putin 2 morti si 23 raniti, inclusiv un copil, anunta guvernatorul regional. Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 23 au fost ranite, printre care si un copil, intr-un atac asupra Harkovului, a declarat seful administratiei militare regionale Oleg Siniehubov,…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

