VIDEO. Atac armat în plină zi la Stockholm: un adolescent a fost ucis și trei persoane rănite Un adolescent de 15 ani a fost ucis si trei persoane au fost ranite in urma unui incident cu arme de foc in plina zi, sambata, la Stockholm. Potrivit poliției, citata de AFP, circumstanțele atacului urmeaza sa fie clarificate. La o ora dupa incidente, doi barbati au fost arestati, dupa o urmarire organizata de poliție […] The post VIDEO. Atac armat in plina zi la Stockholm: un adolescent a fost ucis și trei persoane ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Un autocar cu 32 de muncitori de la o fabrica de confecții din Focșani s-a rasturnat, luni dupa-amiaza, pe DN2, in localitatea Ramnicu Sarat. Douazeci dintre pasageri au avut nebvoie de ingrijiri medicale, dar niciunul nu a fost ranit grav. Poliția a fost anunțata ca autocarul cu 32 de muncitori, care…

- Trei persoane au fost ucise, iar mai multe ranite, dupa ce resturi de drona au cazut in districtele Sviatoshynskyi si Solomianskyi din Kiev, luni dimineata, potrivit Nexta. Administratia Militara a Kievului a anuntat ca apararea aeriana “a avut de lucru” in ultimele ore. Potrivit The Kyiv Independent,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- Un barbat a intrat luni cu un vehicul in mai multe persoane, luni dupa-amiaza, in orasul Ierusalim, iar autoritatile israeliene considera ca este un atac terorist, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul The Times of Israel. Incidentul a avut loc in apropierea pietei comerciale…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, trei persoane fiind ranite. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati de producerea unei explozii la o nava aflata in reparatii la Santierul Naval Midia. In urma deflagratiei, trei…