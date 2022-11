Stiri pe aceeasi tema

Peste 73.000 de persoane au intrat vineri in țara prin punctele de trecere a frontierei, dintre care aproape 8.300 cetațeni ucraineni, a anunțat sambata Poliția de Frontiera.

Poliția a reținut aproximativ 1 mie de persoane in timpul unei operațiuni majore a Interpol de combatere a fraudei online in 30 de țari din intreaga lume, informeaza serviciul de presa al Organizației Internaționale de Poliție (Interpol).

Autoritațile din Brazilia au declarat miercuri ca fac progrese in eforturile de a elimina blocajele instituite in toata țara de soferii de camion, pentru a protesta impotriva infrangerii președintelui Jair Bolsonaro in fața lui Luiz Inacio Lula da Silva, la alegerile prezidentiale, anunța RADOR.

Autoritatile turce au anuntat ca au arestat marti peste 500 de persoane suspectate de legaturi cu miscarea predicatorului Fetullah Gulen, pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan il acuza ca a orchestrat o tentativa de puci impotriva sa in 2016, informeaza AFP.

Autoritățile daneze au declarat duminica ca scurgea de gaze prin Nord Stream 1 a incetat, la o zi dupa ce oficialii au declarat ca și din Nord Stream 2 a incetat sa mai iasa gaz, potrivit Associated Press.

Autoritatile din Vietnam au ordonat marti evacuarea a sute de mii de persoane, in timp ce taifunul Noru se indrepta spre orasul de coasta Da Nang (centru), dupa ce a provocat moartea a sase persoane atunci cand s-a abatut asupra Filipinelor, informeaza AFP.

Autoritatile din Satu Mare au activat, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, anunța news.ro.

Politistii de frontiera aradeni au descoperit, luni, 31 de persoane din India si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunse intr-un TIR incarcat cu piese metalice.