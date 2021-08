O alerta de securitate a fost declansata, marti, la sediul Departamentului american al Apararii, in centrul orasului Washington, din cauza unui incident armat produs in apropiere, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de media din SUA. Potrivit Bloomberg, focuri de arma au fost semnalate la Centrul de tranzit al Pentagonului, o platforma de […] The post VIDEO. Atac armat in apropiere de Pentagon. Cel puțin o persoana a fost impușcata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .