VIDEO Aso, cel mai mare vulcan al Japoniei a început să erupă Vulcanul de pe muntele Aso, cel mai mare din Japonia și printre primii in lume, a inceput sa erupa, miercuri. Norii de cenușa au creat imagini spectaculoase. Situat in sud-vestul Japoniei, vulcanul de pe muntele Aso a inceput sa erupa miercuri dimineața. Potrivit presei locale, norii denși de cenușa s-au ridicat pana la o altitudine de 3.500

- Vulcanul de pe muntele Aso, situat in sud-vestul Japoniei, a erupt miercuri dimineata, potrivit presei locale. Eruptia a generat nori densi de cenusa care s-au ridicat pana la o altitudine de 3.500 de metri, potrivit postului japonez de televiziune NHK, citeaza digi24.ro.

