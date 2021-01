Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, si-a anuntat joi demisia, invocand ''ingrijorarea'' fata de violentele de la Capitoliu comise miercuri de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, relateaza AFP. ''Tara noastra a trait un eveniment traumatizant,…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca demiterea lui Donald Trump este o ''urgenta de maxima importanta'', acuzandu-l pe acesta si sustinatorii sai de participare la o ''tentativa de lovitura de stat'', relateaza…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati ''foarte diferit'' in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington, relateaza…

- Premierul ceh, Andrej Babis, și-a schimbat joi poza de profil de pe Twitter, înlocuind-o pe cea în care purta șapca roșie în stil Donald Trump cu una în care apare cu masca, în urma tulburarilor de la Capitoliul american, relateaza AFP. Pâna miercuri, miliardarul…

- Sistemul electoral "arhaic" al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP. Dupa ce a afirmat ca este vorba despre o "afacere interna" pentru Washington,…

- Incidente violente au avut loc la Washington, unde a fost instituita starea de urgența pentru 15 zile. Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat in fata Capitoliului si au darimat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu politia si la violențe.…

- Fostul presedinte american Bill Clinton (1993-2001) a denuntat intr-un comunicat un "asalt fara precedent" impotriva institutiilor americane, dupa patrunderea in forta, miercuri, a partizanilor lui Donald Trump la Capitoliu, potrivit CNN. "Astazi (miercuri), am fost confruntati cu un asalt fara precedent…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…