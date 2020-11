​VIDEO AS Roma, victorie înaintea meciului din România cu CFR Cluj (3-0 vs Parma) Formatia AS Roma a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Parma, într-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei. Echipa italiana va întâlni joi CFR Cluj, în Europa League.



Au marcat Mayoral ’28 si Mkhitaryan ’32, ’40. Vezi aici cele trei reușite.

CFR Cluj a fost învinsa cu 5-0 de AS Roma, în 5 noiembrie, în deplasare, si va mai întâlni echipa italiana la 26 noiembrie, pe teren propriu, în grupa A din Europa League, potrivit News.ro. 3 points and 3 goals in Rome \uD83D\uDC49… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

