Stiri pe aceeasi tema

- Este sambata dimineața. Cald afara, aglomerație la terase, așa ca iți propui sa faci altceva. Te gandești sa mergi la biserica de lemn din Ieud. Deși nu ești vitezoman, dai repede o geana pe Radare Maramureș sa vezi daca ai RAR la Cavnic sau vreun filtru de poliție la benzinaria de la Baia Sprie. Supozițiile…

- Legea mirosurilor, care a fost aprobata de Parlament cu o majoritate covarsitoare si care a creat unele controverse, asteapta sa fie promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Initiatorii legii au venit cu lamuriri aratand ca legea ii vizeaza in primul rand pe marii poluatori care produc mirosuri cu…

- Noile cazuri se datoreaza aparitiei unui focar de contaminare la un depozit de la periferia Seulului, informeaza AFP, citata de agerpres. Coreea de Sud, care a fost o vreme a doua cea mai afectata tara din lume de boala COVID-19, a fost laudata si data drept model in lupta impotriva epidemiei. Autoritatile…

- Statele Unite au anuntat retragerea dintr-un tratat semnat cu alte peste 30 de tari care permite efectuarea curselor aeriene de supraveghere pentru promovarea increderii la nivel international. Administratia Donald Trump spune ca Rusia ar incalca acordul.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a anuntat luni la Adunarea anuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de la Geneva ca tara sa va oferi in urmatorii ani un ajutor financiar in valoare de 2 miliarde de dolari pentru a sprijini tarile afectate de pandemia de COVID-19, in

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca din primele evaluari exista aproape un milion de hectare de culturi afectate de seceta in Romania, iar unii fermieri se gandesc sa reinsamanteze pentru a-si diminua pierderile, potrivit Agerpres.

- Kaufland Romania anunta care sunt primele 14 proiecte finantate in cadrul apelului de proiecte In Stare sa Ajut, parte a programului In Stare de Bine, prin care compania acorda granturi nerambursabile ONG urilor din intreaga tara care s au mobilizat sa ajute comunitatile si grupurile cele mai vulnerabile…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a declarat sambata seara la Digi24 ca este aproape de o decizie finala in privința șomajului tehnic, prefigurandu-se prelungirea acestuia pentru acele sectoare ale economiei in care vor ramane restricții dupa data de 15 mai. Decizia va fi luata dupa noi discuții…