VIDEO. Artistă rusă, ucisă pe scenă în Donețk. A murit într-un bombardament cu rachete americane O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih a fost confirmata de oficiali regionali și […] The post VIDEO. Artista rusa, ucisa pe scena in Donețk. A murit intr-un bombardament cu rachete americane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

