(VIDEO) Artileria ucraineană lovește cu mare precizie: a distrus pozițiile de mortiere ale rușilor Artileristii ucraineni au reusit sa distruga pozitiile de mortiere ale rusilor, in momentul in care acestia executam foc asupra infanteriei inamice, scrie armyinform.com.ua. In momentul in care mortierele rusilor au tras primele tiruri, fortele ucrainene de reconoastere aeriana erau in misiune, astfel ca „raspunsul nu a intarziat sa apara si a fost extrem de precis." „Oricine vine in tara noastra cu o sabie va muri de sabie. La urma urmei, zeii razboiului ii pedepsesc pe ocupantii fara mila!", a declarat unul dintre comandantii ucraineni. (newsweek.ro) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au reusit sa distruga un tanc rusesc cu patru bombe lansate de o drona, in apropiere de Izium, ultima dintre ele provocand explozia intregii munitii aflate la bord, conform unei inregistrari video postate luni pe retelele sociale.

- Trupele ucrainene au reușit sa distruga un tanc rusesc cu patru bombe lansate de o drona, in apropiere de Izium, conform unei inregistrari video postate luni pe rețelele sociale. Ultima bomba lansata a provocat explozia intregii muniții aflate la bord.

- Au aparut imagini cu momentul in care armata ucraineana lovește cu rachete cartierul general al armatei ruse de ocupație, stabilit in apropiere de orașul Izium, din estul țarii. 20 de ofițeri ruși ar fi fost uciși in atacul care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Ținta cea mai importanta a…

- Atrocitațile comise de soldații ruși in Cernihiv sunt consemnate de procurorii ucraineni. O mama ii povestește unui procuror cum fetița i-a fost luata de ruși, fara sa o mai vada vreodata, iar un barbat povestește cum a stat inchis intr-un beci, timp de 20 de zile, pentru

- NATO și Uniunea Europeana nu ar trebui sa mai țina seama in acest moment de retorica Rusiei, care amenința cu al Treilea Razboi Mondial și cu folosirea armei nucleare, pentru ca deocamdata nu este decat o „gargara” de uz intern, o forma de propaganda primitiva ce nu mai are nevoie nici macar de manipulare,…

- Au aparut noi imagini in care mai mulți militari ucraineni s-au predat rușilor in orașul-port Mariupol. Anterior, lideri militari ruși dat și liderul cecen Ramzan Kadirov, au vorbit despre cel puțin 267 de soldați ucraineni din batalionul 503 al brigazii 36 maritime separate a Forțelor Navale ale Ucrainei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca sistemul sanitar din Romania nu intampina dificultati in gestionarea cetatenilor veniti in tara in contextul razboiului din Ucraina, aratand ca mai putin de o suta de refugiati sunt internati, in acest moment, in spitalele romanesti.

- Studenții din universitațile in care exista predare in limba ucraineana, printre care și UBB Cluj, ar putea face practica pedagogica cu tinerii și copiii care vin din Ucraina. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in 55 de școli din opt județe se preda oficial limba ucraineana, dar…