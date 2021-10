(VIDEO) Aroganţa lui Iohannis înainte de valul 4 „Știm din istoria pandemiilor ca ele se produc in valuri și intr-adevar noi am avut, și noi, din pacate, al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost un succes”, declara in luna iunie Klaus Iohannis. „Acum, insa, sigur, faptul ca avem așa puține cazuri nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci, avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței de vaccinare”, mai spunea Klaus Iohannis. „Noi practic am oprit pandemia”, decreta presedintele. La trei luni de la aceste declaratii, s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid in 24 de ore,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

