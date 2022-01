VIDEO Arnold Schwarzenegger, implicat într-un accident rutier! Cum se simte actorul din "Terminator" In imaginile surprinse de martori se vede o intersecție blocata de un SUV de culoare inchisa sub care se afla o alta mașina. Ulterior s-a aflat ca la volanul mașinii de lux era celebrul actor american, care a deținut și funcția de guvernator al Californiei.Schwarzenegger nu a fost ranit, dar una dintre persoanele aflate in mașinile implicate in accident a fost dusa de urgența la spital.Polițiștii americani spun ca niciunul dintre șoferii implicați nu au consumat alcool sau droguri inainte de a urca la volan. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

