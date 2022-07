VIDEO Armin van Buuren si Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei One More Time￼￼

Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again, Pt. 2″, semnat de celebrul DJ și producator, Armin van Buuren. Piesa „One More Time” reprezinta o incursiune intr-o lume in care energia se impletește cu profunzimea fiecarui moment, prin ritmurile specifice ale lui Armin van Buuren in combinație cu vocea Maiei Wright. Construita pentru a da viața…