Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP.

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele noastre distrug ascunzatorile…

- Cea mai mare mina de aur din Rusia a devenit focar de Covid-19. Conducerea companiei a anunațat ca un om deja a decedat, 1.191 sunt confirmați cu coronavirus, iar aproape 2.000 sunt plasați in carantina, anunța News.roCel mai mare producator de aur din Rusia a anuntat joi moartea unuia dintre salariati…

- Angajatul "a fost intubat si transferat cu un avion sanitar la un spital din regiune, unde medicii au luptat timp de zece zile sa-i salveze viata", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al intreprinderii ruse Polyus, proprietara exploatatiei. In total, 1.191 de salariati ai acestei mine…

- Seria de interceptari a pus capat unei pauze de cel puțin șase luni in care avioanele celor doua tabere nu s-au mai șicanat in Europa și in zona Mediteranei, constata The Moscow Times. Un avion de lupta rus Su-35 (foto) a interceptat deasupra Mediteranei un aparat de supraveghere P-8A Poseidon al US…

- Doi militari turci au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti intr-un atac cu mortier al unor combatanti kurzi din regiunea Haftanin, in nordul Irakului, a anuntat Ministerul turc al Apararii, care a precizat ca Ankara a ordonat represalii, relateaza Reuters.

- Armata rusa incepe duminica sa trimita ajutor medical in Italia, pentru a o sustine in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, la indemnul presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Armata rusa incepe duminica sa trimita ajutor medical in Italia, pentru a o sustine in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, la indemnul presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters preluat de news.roPresedintele rus a…