Stiri pe aceeasi tema

- Politia Militara rusa si-a stabilit cartierul intr-o baza detinuta, cu putin timp in urma, de armata americana, in apropiere de orasul Rakka, fosta ”capitala” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters.

- Gruparea jihadista Stat Islamic a confirmat joi moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi și a anunțat cine este succesorul acestuia in fruntea ISIS. Intr-un mesaj postat de gruparea jihadista adresat ”Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai ISIS” se arata ca ”il plangem pe comandantul credinciosilor,…

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…

- Presedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenta la Santiago si i-a incredintat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, dupa o zi de ciocniri violente izbucnite in urma protestelor impotriva cresterii preturilor la transportul cu metroul,…

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Armata siriana va desfasura forte de-a lungul frontierei cu Turcia, intr-un acord cu administratia condusa de kurzi in nordul tarii, pentru a ajuta la respingerea ofensivei turce, a anuntat duminica administratia kurda. Desfasurarea armatei va sustine Fortele Democrate Siriene (SDF) conduse…

- Sase rachete trase de la Qamishli, din Siria, au cazut in centrul Nusaybin, un oras din Turcia situat la frontiera dintre cele doua tari, potrivit agentiei Anatolia, care nu face alte precizari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Armata turca a lansat miercuri o ofensiva in nord-estul Siriei…