VIDEO. Armata rusă se apropie de Kiev. Au loc atacuri cu rachete Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Un jurnalist al France Presse a constatat prezenta mai multor elicoptere fara insemne de identificare zburand in grup la joasa altitudine deasupra unei suburbii a Kievului, capitala ucraineana. […] The post VIDEO. Armata rusa se apropie de Kiev. Au loc atacuri cu rachete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Militanții pro-ruși continua sa bombardeze in Donbas pentru a doua zi consecutiv, informeaza Nexta. Asta dupa ce separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt…

- Statele Unite au cerut, luni, familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus, sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilordintre Rusia și Ucraina. Departamentul de Stat care a initiat aceasta masura, i-a sfatuit si pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Belarus din cauza,…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis ca va trimite un numar de militari americani in Europa de Est „in curand”, ca urmare a situației tot mai tensionate din Ucraina. Președintele american a spus ca „nu va trimite foarte mult” și a exclus din nou posibilitatea desfașurarii de trupe in Ucraina,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- Justitia americana a anuntat, joi, punerea sub acuzare a patru responsabili guvernamentali bielorusi pentru deturnarea in 2021 a unui avion al companiei Ryanair, pentru a aresta un jurnalist de opozitie care se afla la bord. Cei patru oficiali din Belarus sunt acuzati de „complot pentru comiterea unui…