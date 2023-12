Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului IDF au anunțat ca „iși exprima regretul” in legatura cu un atac asupra Libanului care a afectat trupele libaneze, potrivit Sky News. IDF nu a spus despre ce incident este vorba. Experții internaționali susțin ca IDF se refera la bombardamentul israelian de marți in urma caruia un militar a […] The post VIDEO. Armata Israelului si-a cerut scuze pentru ca a bombardat Libanul si a ucis un soldat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .