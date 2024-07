Stiri pe aceeasi tema

- Sute de palestinieni au fugit dupa ce armata israeliana a ordonat o noua evacuare in masa și a lovit Khan Younis, in sudul Fașiei Gaza. Martorii au povestit ca s-au auzit mai multe bombardamente in oraș și in jurul acestuia acestuia, iar opt oameni au murit și peste 30 au fost raniți, potrivit Semilunii…

- Atacul cu proiectile lansate din sudul Fașiei Gaza catre Israel a fost revendicat de Brigazile al-Quds, aripa armata a grupului palestinian Jihadul Islamic, relaetaza AFP, citata de Agerpres.„Aproximativ 20 de proiectile au fost identificate ca provenind din zona Khan Younis. Un numar de proiectile…

- Armata israeliana a anuntat, sambata, moartea a opt soldati, ucisi in explozia vehiculului lor in apropiere de Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in cadrul razboiului purtat intre Israel și teroriștii Hamas, ostilitați care dureaza deja de opt luni. Acesti opt soldati „au murit in cursul unei activitati operationale…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Doi lideri Hamas au fost uciși in Gaza de militarii israelieni. Anunțul a fost facut de armata israeliana IDF. Potrivit acesteia, cei doi au fost omorați in weekend. Doi lideri Hamas insarcinați cu conducerea luptatorilor au fost uciși in timpul unor atacuri aeriene in Gaza, au anunțat luni Forțele…

- Cel putin cinci militari israelieni au fost ucisi miercuri din greseala, intr-un incident din nordul Fasiei Gaza, cand un tanc israelian i-a confundat cu luptatori, transmite joi EFE, citata de Agerpres.

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o „zona umanitara” din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP. Potrivit unui comunicat…