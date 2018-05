Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Ariana Grande a postat pe retelele de socializare noul ei single, primul pe care il lanseaza de la atentatul comis in timpul concertului sau din 22 mai 2017 de pe stadionul din Manchester, in care au murit 22 de persoane, relateaza vineri EFE. 'No tears left to…

- Ariana Grande s-a intors oficial cu o piesa nou nouța și plina de semnificație. Piesa este prima lansare a artistei dupa atacul din timpul turneului “Dangerous woman tour”, cand la concertul din Manchester unde 22 de fani au fost uciși. Ariana și-a pastrat tacerea dupa incident și a lucrat la cel de-al…

- Vedeta inca din copilarie, Ariana Grande nu poate trece nerecunoscuta, oricunde s-ar aflsa. Parul lung, saten, prins intr-o coada de cal perfecta, o da de gol la orice aparitie. Acum asta s-a schimbat, pentru ca tanara a decis sa devina blonda.

- Apariția municipiului Turda intr-o companie selecta, alaturi de Manchester și Milano, cu nominalizare intre finaliștii competiției pentru Planurile de Mobilitate Urbana Durabila 2018, la categoria SUMP Awards (Sustainable Urban Mobility Planning), in condițiile in care la competiție au participat peste…

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Cantareata ar fi trebuit sa sustina concerte duminica si joi la O2 Arena din Londra, in cadrul Joanne World Tour. Restul concertelor anulate sunt in Manchester, Zurich, Koln, Stockholm, Copenhaga, Berlin si alte doua show-uri in Paris. Lady Gaga a mai anulat o serie de concerte europene in septembrie…

- Catalin Maruta a povestit, amuzat, cum s-a derulat momentul in care Andra s-a mutat la el. Cei doi erau deja intr-o relatie, de cateva luni.Cei s-au cunoscut in anul 2005, la emisiunea ”Tonomatul DP 2”, de pe TVR 2, pe care o prezenta chiar Maruta. Cantareata, care atunci avea 19 ani, a fost pusa de…