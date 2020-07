Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta delibereaza in aceasta perioada propunerile castigatoare pentru proiectele cu finantare nerambursabila, nonprofit de interes general din domeniul tineret Selectia si evaluarea in vederea obtinerii finantarii nerambursabile se face de catre comisia de evaluare in perioada 10 31 iulie…

- Cercetatorii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului vor incepe proiectul de recuperare a memoriei detinutilor politic care au participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta. la inceputul anilor ’50. Un mesaj al unor detinuti care au participat la lucrarile respective…

- Vineri seara, in apropierea Cazinoului din Constanta a fost inaugurata o roata panoramica botezata “Tomis Eye”, de la inaltimea careia pot fi vazute Cazinoul, faleza, o parte din port sau marea. Turistii pot admira orasul de la o inaltime de 36 de metri. “Aceasta roata a fost inaugurata, este functionata,…

- O noua atractie pentru turisti si constanteni a fost inaugurata, vineri seara, in apropierea Cazinoului din Constanta. Este vorba de o roata panoramica botezata “Tomis Eye” care se afla in zona Poarta 1, de la inaltimea careia pot fi vazute Cazinoul, faleza, o parte din port sau marea.Purtatorul…

- Roata panoramica "Tomis Eye" a fost inaugurata vineri seara, iar oamenii sunt asteptati sa admire orasu de la o inaltime de 36 de metri. "Aceasta roata a fost inaugurata, este functionata, deja lumea s-a urcat in cele 26 de cabine si admira peisajul fantastic. Are 36 de metri inaltime, 26…

- Castelul de la Arcalia, județul Bistrița-Nasaud, singurul din Transilvania in stil mauro-bizantin, va fi modernizat cu peste 12 milioane de lei. Banii provin din fonduri europene, anunța MEDIAFAX.Proiectul vizeaza extinderea și imbunatațirea infrastructurii de educație de la Arcalia, menita…

- Tribunalul rejudeca dosarul in care ANAR revendica 26.000 mp de plaja trecuti in "curtealdquo; Primariei. Noul termen in rejudecare a fost fixat pe 12 iunie. Initial, Tribunalul a respins actiunea, dar Curtea de Apel a decis rejudecarea.Dupa o prima victorie in instanta in fata Primariei Constanta,…

- Vor fi expuse marturiile ingropate in zidurile cazinoului din Constanța de catre deținuții politic care au reabilitat cladirea in anii '50. O bucata de hartie a fost descoperita acum de muncitorii care lucreaza la renovarea cazinoului.