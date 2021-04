Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, publica imagini din Spitalul Clinic de Urgența Targu-Mureș pentru a arata situația reala din sistemul medical. „Acest scurt film va arata situația reala din interiorul sistemului medical, la nivelul unitaților de primiri urgențe. Poate il distribuiți la cat mai mulți…

- Raed Arafat a facut public pe pagina sa de Facebook un clip care surprinde imagini de la Unitatile de Primire Urgente din ultima perioada. Acolo ajung tot mai multi pacienti in stare delicata din cauza infectarii cu COVID-19.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Autoritațile din județul Alba propun instituirea, pentru doua saptamani, a unor restrictii de circulatie intre orele 18.00-22.00, respectiv 5.00-22.00 in weekend, in municipiul Aiud si localitațile aparținatoare. De asemenea, magazinele ar urma sa fie deschise pana la ora 20.00 in timpul saptamanii…

- Coordonatorul DSU, Raed Arafat, a atenționat ca Romania este intr-o perioada de creștere “clara” a numarului de infectari cu coronavirus și a asigurat ca autoritațile vor face tot ce este posibil pentru a nu se ajunge la un lockdown. In ceea ce privește Paștele de anul acesta, Arafat a spus ca nimeni…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca ”emblema” Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va cuprinde sume pentru aceste proiecte. ”Cred ca cel mai important lucru si sigur va ramane emblema,…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat ca forțele de intervenție au acționat imediat pentru stingerea incendiului și evacuarea bolnavilor. “Din pacate, avem 4 victime și transmit condoleanțe familiilor. In acest moment, 42 de pacienți sunt relocați la alte spitale și 60 au fost relocați in incinta…