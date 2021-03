Stiri pe aceeasi tema

- Salile de fitness vor avea activitatea suspendata acolo unde incidenta cazurilor de COVID depaseste 4 la mia de locuitori si se vor putea redeschide atunci cand aceasta scade sub 3,5 la mie, a anuntat joi secretarul de stat Raed Arafat, scrie Agerpres.ro. Citește și: Marcel Vela, executat…

- Activitatea salilor de sport și fitness se suspenda in localitațile unde rata de infectare cu Covid-19 este mai mare de 4 cazuri la mia de locuitori, masura incetand atunci cand incidența scade sub 3,5, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. In contextul pandemiei de Covid-19, Comitetul pentru Situații…

- Autoritațile centrale au decis ca magazinele se inchid la ora 18.00 și intra in vigoare restricții de deplasare de la ora 20.00 acolo unde incidența este de peste 7,5 la mie toata saptamana, iar acolo unde incidența este de peste 4 la mie, restricțiile sunt doar pentru weekend, a anunțat, joi seara,…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la mia de locuitori in alte doua localitati din judetul Covasna, Moacsa si statiunea Covasna, numarul total al acestora situandu-se in prezent la sase, informeaza Directia de Sanatate Publica. Potrivit datelor postate joi pe site-ul institutiei,…

- Social Ministerul Educației: 2.038 preșcolari și elevi confirmați cu COVID-19 la data de 10 martie; 35 din Teleorman martie 12, 2021 12:00 2.038 preșcolari și elevi erau confirmați cu COVID-109, la nivel național, miercuri, 10 martie, dintre aceștia 35 din unitațile școlare din Teleorman, conform…

- Cluj, Maramureș, Ilfov și Timiș sunt singurele județe din țara in care incidența cazurilor de Covid depașește 3 la mia de locuitori, in cazul Timișului aceasta fiind de peste 5 la mie, potrivit datelor...

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca focarele vor fi luate in calcul in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19, astfel ca va exista un tablou mai clar a situatiei pandemiei din Romania. ”S-a luat decizia ca incepand cu urmatoarea hotarare de Guvern, vor fi introduse si focarele,…

- Autoritațile locale din Valcea au anunțat ca restaurantele, cafenelele, salile de cinema si de spectacole, precum si operatorii de jocuri de noroc din judet iși vor relua activitatea in interior incepand de marți. Decizia vine dupa ce numarul de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus a scazut.…