- Echipa de pompieri romani aflata in misiune in Grecia intervine in continuare la stingerea incendiilor, o evaluare a activitatii in vederea continuarii operatiunii peste termenul stabilit urmand sa aiba loc catre finalul acestei saptamani, a declarat seful DSU, Raed Arafat. El a raspuns astfel, intrebat…

- Pompierii militari romani aflati in misiune in Grecia au actionat, luni, pentru limitarea propagarii flacarilor in zona Vilia, precum si pentru mentinerea unei linii de protectie intre frontul de incendiu si zonele neafectate. ‘De asemenea, la solicitarea autoritatilor elene, cisternele pompierilor…

- Fortele si echipajele romane de pompieri aflate in Grecia vor fi dislocate in doua zone distincte – Kryftes si Vilia, dupa ce, duminica, au actionat in Attica, unde incendiul nu se mai manifesta cu flacara deschisa, iar misiunile ce le-au fost alocate sunt in principal de supraveghere, monitorizare…

- In urma cu 10 zile, pompierii romani au fost detașați in Grecia, sa ajute la stingerea incendiilor. Presa elena din aceste zile a elogiat in articole ample acțiunile pompierilor romani. Misiunea acestora, și nu una ușoara, a fost de a ajuta autoritațile din Grecia in stingerea incendiilor devastatoare…

- 108 pompieri romani s-au oferit sa plece voluntari in Grecia pentru a ajuta țara greu incercata impotriva incendiilor puternice din ultimele zile. Acum insula Thassos, celebra pentru vacanțe de lux, a decis ca aceștia sa fie rasplatiți cu cazare gratuita anul viitor.

- Pompierii romani care lupta sa stinga incendiile care mistuie in mai multe zone din Grecia vor fi cazati gratuit in locatii turistice din insula Thassos vara viitoare. Incendii de vegetatie au izbucnit in mai multe zone ale tarii in ultima saptamana, pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

- Pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia au fost laudati in presa elena, dar si de locuitorii din zona. Acestia sunt in misiune pentru a stinge incendiile din insula Evia. „Pompierii romani care au venit in tara noastra pentru a se lupta cu focul par sa provina de pe…