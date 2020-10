Stiri pe aceeasi tema

- Personalul si beneficiarii din centrele rezidentiale care apartin de Directia pentru Protectia Copilui Iasi sunt testati in aceste zile, pentru depistarea imbolnavirilor cu noul coronavirus, conform protocolului incheiat cu Direcția de Sanatate Publica. Un focar a fost semnalat la Centrul de Servicii…

- In cadrul unei intalniri avuta cu reprezentanții Federației Sindicale Ambulanța, ministrul Sanatații și-a manifestat disponibilitatea de a le satisface cel puțin in parte revendicarile și a amintit de unele masuri deja luate in cadrul Direcțiilor de Sanatate Publica. Ministrul Nelu Tataru și dr. Raed…

- Guvernul intenționeaza sa aloce, pe perioada starii de alerta, sporuri in valoare de 40% din salariul de baza directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți ai direcțiilor de sanatate publica, precum și sporuri de 30% din salariul de baza funcționarilor publici incadrați in serviciul de control…

- Angajații DSP București nu au raspuns la nici un apel telefonic timp de mai bine de 30 de minute, intr-un experiment live gazduit de o emisiune Digi24, la care participa Raed Arafat. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne a recunoscut ca exista o problema majora.Timp de jumatate de ora,…

- Secretarul de stat din Minisetrul Sanatații, Horațiu Moldovan, a declarat, joi, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca Romania ar putea reveni la starea de urgența.Conform lui Horațiu Moldovan acest scenariu ar fi posibil in cazul in care sistemul medical va fi ”sufocat” de numarul mare de noi…

- Doctorul ieșean susține ca in cadrul Direcțiilor de Sanatate Publica „lucreaza cei mai proști dintre medici”, iar acum „proștii clasei trebuie sa decida pentru ceilalți”. „Toata lumea, mai ales cei din sistem, știm ca in DSP-uri lucreaza cei mai proști dintre medici, loazele promoțiilor noastre, aceia…

- ULTIMA ORA! La patru luni dupa OMS, si Guvernul a declarat oficial epidemie in Romania! Secretarul de stat in MAI, medicul Raed Arafat, a anuntat marti, la inceputul sedintei de guvern, ultimele masuri luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Arafat a prezentat hotararea Comitetului National…

- Senatorii juristi au finalizat, miercuri noaptea, dezbaterea pe articole, la proiectul privind carantinarea si izolarea. Votul in plenul Senatului ar urma sa se dea joi, de la ora 12.00, iar premierul Ludovic Orban a anuntat ca va participa la sedinta. Proiectul a fost votat in urma cu o saptamana de…