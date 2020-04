VIDEO Arafat: Au fost trimise două echipe de sprijin la Arad şi Hunedoara Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat sambata ca au fost trimise doua echipe "de sprijin" la Arad si Hunedoara, pentru a veni in sprijinul autoritatilor locale in contextul pandemiei de coronavirus.



"In ultima perioada am actionat pe doua paliere: unul pentru a veni in sprijinul colegilor care au nevoie de consultanta, au nevoie de colegi care sa vina sa vada din afara sa vada ce se intampla, sfaturile necesare pentru a repune situatia pe un fagas cat mai aproape de normal in aceste conditii. Aici vorbesc despre Arad, Hunedoara unde au fost trimise de ieri dimineata (vineri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

