Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca importante cantitati de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 vor incepe sa soseasca de maine, acestea urmand sa fie distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul General…

- Secretarul de stat Raed Arafat a cerut Metrorex soluții pentru evitarea aglomerației la metrou, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Astazi, compania a anunțat masuri suplimentare pentru lupta impotriva COVID-19, scrie Hotnews.ro Care sunt principalele masuri ale Metrorex impotriva raspandirii…

- Restrictii istorice in Romania, impotriva coronavirusului: evenimentele cu peste 1000 de persoane, interzise, meciurile de fotbal, fara spectatori, școlile pot fi inchise. Evenimentele cu peste 1.000 de oameni, interzise. Meciurile de fotbal vor fi fara spectatori / Conditiile in care se inchid scolile…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin duminica, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei in tara privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.

- La sediul MAI secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat si Secretarul de Stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru au sustinut vineri, 28 februarie, o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus COVID 19 .Seful…

- Secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, au sustinut o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus (COVID- 19), potrivit Agerpres. Secretarul de stat…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), transeaza disputa publica iscata pe tema transferului in Bulgaria a unui pacient ars, in 2016, in timpul mandatului lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii. Arafat dezvaluie ca transferul respectiv a fost…