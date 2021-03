Patru barbati din judetul Arad sunt cercetati dupa ce ar fi obligat minore sa se prostitueze, unul dintre suspecti fiind arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presa transmis de DIICOT, in perioada 2019 - septembrie 2020, doi dintre suspecti "au recrutat si transportat mai multe persoane vatamate minore si, prin constrangere si profitand de starea de vadita vulnerabilitate a victimelor, le-au exploatat sexual, prin obligarea la practicarea prostitutiei pe raza judetului Arad, in scopul obtinerii de beneficii materiale". In decembrie 2019, arata procurorii,…